"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 11 апреля

В понедельник, 11 апреля, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 85%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 744 миллиметра ртутного столба.

Днем в Москве ожидается +4 градуса, вечером температура составит +3 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.