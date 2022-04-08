"Утро": трафик на дорогах столицы в утреннее время составил 4 балла

Главный специалист ЦОДД Андрей Топс сообщил, что движение в городе оценивается в 4 балла. Общая длина заторов – 130 километров.



На Волоколамском шоссе в сторону центра столкнулись два автомобиля. Они занимают две полосы и затрудняют движение на 500 метров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.