"Утро": загруженность дорог в столице оценивается в 4 балла

Главный специалист ЦОДД Андрей Топс сообщил, что движение в городе оценивается в 4 балла. Общая длина заторов составляет 165 километров.

На 37-м километре МКАД произошло небольшое ДТП. Участникам уже оказывают помощь. Движение затруднено на один километр. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.