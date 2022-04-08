"Утро": относительная влажность воздуха в столице составит 60% 8 апреля

8 апреля относительная влажность воздуха в столице составит 60%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 735 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается +14 градусов, вечером температура составит +9 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.