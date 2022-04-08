"Утро": ЦОДД оценил трафик в столице в 4 балла

Главный специалист ЦОДД Алексей Немченко сообщил, что ситуация на дорогах столицы оценивается в 4 балла.

На шоссе Энтузиастов столкнулись два автомобиля и перекрыли две полосы в сторону центра. Движение затруднено на один километр. Ожидается прибытие сотрудников ГИБДД.

На 71-м километре МКАД столкнулись два автомобиля, которые затрудняют движение в сторону Волоколамского шоссе. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.