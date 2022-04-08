"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 2 балла

Главный специалист ЦОДД Алексей Немченко рассказал, что в настоящий момент движение в городе свободное, оценивается в 2 балла.

На Волгоградском проспекте произошло столкновение двух легковых и грузового автомобилей. Участники заняли три полосы движения. Сложно проехать из-за дорожных работ по Ярославскому шоссе от Малыгинского проезда до СВХ, а также на внутренней стороне МКАД от 9-го до 14-го километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.