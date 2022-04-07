"Утро": трафик на дорогах столицы в утреннее время составил 6 баллов

Главный специалист ЦОДД Степан Кузнецов сообщил, что движение в городе оценивается в 6 баллов. Общая длина заторов – 248 километров.

Медленно едет поток на внутренней стороне МКАД – от 54-го до 59-го километра из-за столкновения трех автомобилей. ДТП уже перемещено экипажем ГИБДД в безопасное место для дальнейшего оформления, но затор еще сохраняется.

Затруднения наблюдаются на Каширском шоссе на пересечении с улицей Ясеневой. Там произошло столкновение трех автомобилей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.