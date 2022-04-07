"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 7 апреля

В четверг, 7 апреля, относительная влажность воздуха в столице составит 85%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 738 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается +8 градусов, вечером температура составит +7 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.