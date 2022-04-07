"Утро": плотный поток сформировался на МКАД

Главный специалист ЦОДД Эдуард Лащенко сообщил, что движение в городе оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов составляет 270 километров.

Затруднения наблюдаются на внутренней стороне МКАД после Варшавского шоссе. На 34-м километре произошло столкновение двух автомобилей в четвертой полосе. В ДТП никто не пострадал.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.