"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 4 балла

Главный специалист ЦОДД Анна Ушакова рассказала, что движение в городе оценивается в 4 балла. Длина заторов составляет 188 километров.

Водителям придется постоять в заторе на внешней стороне ТТК на Автозаводском мосту из-за неисправного автобуса. Также из-за ДТП двух легковых автомобилей на Ленинском проспекте перед пересечением с улицей Обручева придется постоять два километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.