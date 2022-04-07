"Утро": метеоролог рассказала об атмосферном давлении в столице

7 апреля в столичном регионе ожидается облачная погода. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.

Согласно прогнозам синоптиков, ветер будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



