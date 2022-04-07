"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 1 балл

Главный специалист ЦОДД Анна Ушакова сообщила, что городской трафик оценивается в 1 балл. Общая длина заторов – 26 километров.

По ее словам, затруднения уже начались на Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов. Так же придется постоять в заторе на МКАД от 9-го до 14-го километра на внутренней стороне из-за проведения дорожных работ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.