"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 5 апреля

Атмосферное давление в Москве установится во вторник, 5 марта, на отметке 736 миллиметров ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 55%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается +4 градуса, вечером температура составит + 2 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.