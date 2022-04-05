"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 5 апреля

Во вторник, 5 апреля, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 55%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 736 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается +4 градуса, вечером температура составит +2 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.