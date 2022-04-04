"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 4 апреля

Атмосферное давление в Москве установится в понедельник, 4 марта, на отметке 740 миллиметров ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 55%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается +3 градуса, вечером температура составит -1 градус. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.