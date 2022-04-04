"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 4 апреля

В понедельник, 4 апреля, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 55%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 740 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается +3 градуса, вечером температура составит -1 градус. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.