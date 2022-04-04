"Утро": москвичам рассказали о погоде в понедельник

В понедельник, 4 апреля, в Москве ожидается облачная погода без осадков, местами гололедица.

Температура воздуха составит +3…+5 градусов днем, и до -4 градусов – ночью. В области же ожидается 0…+5 градусов днем, до -7 градусов – ночью.

Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 4–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 740 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.