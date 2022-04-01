"Утро": циклон "Катарина" накроет Черноземье и юг Центральной России

Средиземноморский циклон "Катарина" накроет 1 апреля Черноземье и юг Центральной России. Он принесет в регионы сильный ветер, дождь и мокрый снег.

Метеоролог Никита Поповнин отметил, что в пятницу, 1 апреля, в Москве будет облачно и +1 градус. Ветер ожидается 12 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.