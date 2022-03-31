"Утро": синоптик рассказал о погоде в Москве 31 марта

Метеоролог Никита Поповнин рассказал о погоде в Москве 31 марта. Так, днем в четверг в городе будет +1 градус, возможен небольшой снег. Атмосферное давление ожидается низкое – 743 миллиметра ртутного столба.

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