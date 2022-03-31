"Утро": москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт в вечерние часы пик

Вечером 31 марта Дептранс прогнозирует восьмибалльные заторы. Для того чтобы сэкономить время в дороге, в ведомстве рекомендуют пользоваться общественным транспортом.

В настоящее время движение в городе держится на отметке 5 баллов, все еще есть нестандартные затруднения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

