"Утро": до конца недели в Москве выпадет около 50% месячной нормы осадков

До конца этой недели в Москве выпадет около половины месячной нормы осадков. Отмечается, что синоптики обещают сильные снегопады.

В четверг же, 31 марта, метеоролог Никита Поповнин отметил, что погода будет облачная, возможен небольшой снег. Температура воздуха в течение дня составит от +1 до -1. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.