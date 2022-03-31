"Утро": трафик в 8 баллов ожидается в Москве вечером 31 марта

Дептранс прогнозирует восьмибалльные заторы вечером 31 марта. Для того чтобы сэкономить время в дороге, в ведомстве рекомендуют пользоваться общественным транспортом.

В настоящее время движение в городе оценивается в 5 балла. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.