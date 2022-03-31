"Утро": метеоролог рассказал о погоде в Москве 31 марта

Метеоролог Никита Поповнин рассказал о погоде в Москве 31 марта.

В четверг в городе будет облачно, может пойти небольшой снег. Температура воздуха составит +1 градус, к вечеру похолодает до -1. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

