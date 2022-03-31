"Утро": ЦОДД оценил столичный трафик в 3 балла

Движение в столице оценивается в 3 балла. На некоторых магистралях уже есть серьезные затруднения.

ДТП произошло на Щелковском шоссе, перед пересечением с улицей Бирюсинка на светофоре в среднем ряду. Движение в сторону центра там затруднено на 1 километр.

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