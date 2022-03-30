"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 30 марта

Атмосферное давление в Москве установится в среду, 30 марта, на отметке 740 миллиметров ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 50%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается +1 градус, вечером температура составит -2 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24..