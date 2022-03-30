"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 30 марта

В среду, 30 марта, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 50%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 740 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается +1 градус, вечером температура составит -2 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

