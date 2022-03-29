Трафик на дорогах столицы в утреннее время составил 5 баллов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 5 баллов. Придется сбросить скорость на Ярославском шоссе.

Плотный поток сформировался на Рязанском проспекте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

