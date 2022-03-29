"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 29 марта

Атмосферное давление в Москве установится во вторник, 29 марта, на отметке 734 миллиметра ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 65%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается +1 градус, вечером температура не изменится. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

