"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 29 марта

Во вторник, 29 марта, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 65%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 734 миллиметра ртутного столба.

Днем в Москве ожидается +1 градус, вечером температура не изменится. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.