"Утро": москвичам рассказали о погоде 29 марта

Во вторник, 29 марта, в столичном регионе ожидается облачная погода. Атмосферное давление составит 734 миллиметра ртутного столба.

Согласно прогнозам синоптиков, ветер будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.