"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 28 марта

Атмосферное давление в Москве установится в понедельник, 28 марта, на отметке 733 миллиметра ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 85%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается +1 градус, вечером температура составит +3 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

