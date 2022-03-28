"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 28 марта

В понедельник, 28 марта, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 85%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 733 миллиметра ртутного столба.

Днем в Москве ожидается +1 градус, вечером температура составит +3 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.