"Утро": москвичам рассказали о погоде 28 марта

В понедельник, 28 марта, в столичном регионе ожидается облачная погода. Атмосферное давление составит 733 миллиметра ртутного столба.

Согласно прогнозам синоптиков, ветер будет дуть со скоростью до 15 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.