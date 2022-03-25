"Утро": москвичей предупредили о дождливой погоде

В пятницу, 25 марта, москвичей ожидает облачная погода, дождь и до 6 градусов тепла. Относительная влажность воздуха составит 75%.

Атмосферное давление в столице установится на отметке 751 миллиметр ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.