"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 25 марта

Атмосферное давление в Москве установится в пятницу, 25 марта, на отметке 751 миллиметр ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 75%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается +6 градусов, вечером температура составит +4 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.