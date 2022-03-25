"Утро": плотный поток сформировался на ТТК

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 4 балла. Придется сбросить скорость на Волгоградском проспекте.

Плотный поток сформировался Третьем транспортном кольце. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.