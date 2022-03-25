"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 25 марта

В пятницу, 25 марта, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 75%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 751 миллиметр ртутного столба.

Днем в Москве ожидается +6 градусов, вечером температура составит +4 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.