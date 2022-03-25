"Утро": москвичам рассказали о погоде 25 марта

В пятницу, 25 марта, в столичном регионе ожидается облачная погода. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Согласно прогнозам синоптиков, ветер будет дуть со скоростью 3–7 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.