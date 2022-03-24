"Утро": сотрудники ЦОДД оценили ситуацию на столичных дорогах

По данным ЦОДД, столичный трафик оценивается в 5 баллов. Из-за утренней аварии с участием автобуса на Свободном проспекте водителям приходится притормаживать на участке от Терлецкого лесопарка до улицы Алексея Дикого.

На внутренней стороне МКАД растянулся 10-километровый затор от шоссе Энтузиастов до Волгоградского проспекта. Средняя скорость на данном участке составляет 25 километров в час. Из-за дорожно-ремонтных работ его можно преодолеть за полчаса.

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