"Утро": трафик на дорогах столицы в утреннее время составил 5 баллов

Главный специалист ЦОДД Алексей Сухов рассказал, что в настоящий момент трафик в Москве оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов – 220 километров.

Из-за дорожных работ затруднения возникли на съезде с М-4 на внешнюю сторону МКАД. Для движения осталась свободной одна полоса. Затор на М-4 составляет порядка 2,5 километра.

На ТТК, а именно внешней стороне Рижской эстакады, произошло столкновение двух автомобилей, занята одна полоса. На месте работает Дорожный патруль. Движение затруднено на 2 километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.