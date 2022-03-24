"Утро": ЦОДД оценил загруженность дорог в столице в 5 баллов

По данным ЦОДД, трафик в столице оценивается в 5 баллов. На Свободном проспекте из-за утренней аварии водителям приходится притормаживать на участке от Терлецкого лесопарка до улицы Алексея Дикого. Сотрудники ГИББД эвакуируют поврежденное транспортное средство. Из-за него сокращено количество свободных полос для движения.

На внешней стороне МКАД из-за ДТП во втором правом ряду трудно проехать от Ярославского до Осташковского шоссе. Там скорость потока не превышает 40 километров в час. На весь путь водители тратят около 20 минут.

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