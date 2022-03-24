"Утро": плотный поток сформировался на МКАД

Специалист Центра организации дорожного движения Алексей Сухов рассказал, что в настоящий момент столичный трафик оценивается в 6 баллов. Общая длина заторов – 222 километра.

Затруднения наблюдаются на МКАД от 20 до 24 километра по внутренней стороне из-за столкновения автомобиля с автобусом на съезде на Каширское шоссе в направлении области. Для движения осталась только первая полоса.

Также на ТТК, а именно на внешней стороне Тульской эстакады, произошло столкновение двух автомобилей. Движение затруднено на два километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

