"Утро": метеоролог рассказала о температуре в Москве 24 марта

Метеоролог Дарья Ермакова рассказала о том, какая погода ждет москвичей 24 марта. Днем в городе ожидается +8 градусов тепла. К вечеру столбики термометров покажут +3 градуса.

Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха равна 40%. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



