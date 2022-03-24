ЦОДД оценил загруженность столичных дорог в 5 баллов

На сайте ЦОДД столичный трафик оценивается в 5 баллов. Автобус коммерческого перевозчика врезался в мачту городского освещения на Свободном проспекте. Из-за аварии движение на участке от улицы Металлургов до улицы Алексея Дикого затруднено. Количество полос для движения сокращено до двух.

На западе МКАД плотное движение в обоих направлениях от Новорижского до Рублево-Успенского шоссе. Из-за дорожно-ремонтных работ водители задерживаются на 15–17 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.