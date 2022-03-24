"Утро": синоптик рассказала о влажности воздуха в столице 24 марта

Днем в Москве ожидается +8 градусов, вечером температура составит +3 градуса. Ветер будет дуть со скоростью 1–3 метра в секунду.

Атмосферное давление в регионе установится на отметке 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 24 марта в столице составит 40%.

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