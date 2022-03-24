"Утро": плотный поток сформировался на Ленинградском проспекте

Дептранс сообщил, что 24 марта вечером ожидаются 8-балльные заторы. Специалист ЦОДД Степан Кузнецов сообщил, что в настоящий момент трафик оценивается в 3 балла. Длина заторов – 180 километров.

Наблюдается столкновение двух автомобилей на Баррикадной улице перед пересечением с Садовым кольцом на первой полосе движения.

Также на улице Большой Тульской в направлении центра произошло столкновение двух автомобилей, которые осложняют движение на 500 метров. Затруднения есть и на Ленинградском проспекте в районе станции метро "Петровский парк". На дублере из-за ДТП двух автомобилей осталась свободной для движения только первая полоса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.