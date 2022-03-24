"Утро": метеоролог рассказала о скорости ветра в столице 24 марта

Относительная влажность воздуха 24 марта в столице составит 40%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 749 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается +8 градусов, вечером температура составит +5 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 1–3 метра в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.