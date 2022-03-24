"Утро": загруженность дорог в столице оценивается в 3 балла

По данным ЦОДД, загруженность дорог в столице оценивается 3 балла. Небольшое затруднение в движении наблюдается на внутренней стороне Третьего транспортного кольца на улице Новой Башиловке. От Ленинградского проспекта до Сущевского Вала можно доехать за 10–12 минут.

На внутренней стороне МКАД на участке между Липецкой улицей и Варшавским шоссе формируется затор. Произошли два ДТП подряд на этом участке. Путь от Каширского шоссе до метро "Лесопарковая" можно преодолеть за 20 минут.

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