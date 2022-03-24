"Утро": ЦОДД оценил трафик на дорогах Москвы в 2 балла

Специалист Центра организации дорожного движения Степан Кузнецов рассказал, что в настоящий момент трафик в Москве оценивается в 2 балла. Длина заторов составляет 90 километров.

По причине столкновения двух автомобилей на второй полосе движения на улице Станционной, которая находится под первым Алтуфьевским путепроводом, образовался затор. Его протяженность – 500 метров.

Затруднения наблюдаются на Ярославском шоссе до Северянинского путепровода и шоссе Энтузиастов до улицы Авиамоторной. Есть трудности на МКАД. На внешней его стороне скорость автомобилей не превышает 90 километров в час. От 9 до 14 километров в час движутся машины по внутренней стороне МКАД из-за проведения дорожных работ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.