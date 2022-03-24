"Утро": метеоролог рассказала о погоде в Москве 24 марта

В четверг, 24 марта, в столичном регионе ожидается переменная облачность и +8 градусов. К вечеру температура опустится до +5 градусов.

Ветер будет дуть со скоростью 1–3 метра в секунду. Влажность воздуха низкая – 40%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.